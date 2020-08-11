Минюст запускает новый Единый госреестр

Этот реестр пытались запустить 9 лет

"Сегодня вечером мы запускаем в работу новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Миграция данных со старого реестра в новый и остановка работы ЕГР планировались с 7 по 16 августа, однако мы сделали это на 5 дней раньше установленного дедлайна благодаря эффективной и слаженной работе ГП "Национальные информационные системы", - написал Малюська.

По словам министра, новый ЕГР безуспешно пытались написать и запустить в работу в течение последних 9 лет.

Малюська заметил, что старый ЕГР давно не соответствовал требованиям законодательства и не предоставлял возможность для совершенствования своего функционала, поэтому новый софт был объективно необходимым.

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