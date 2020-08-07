Минюст продает тюрьму за 3,5 км от моря

Полученные деньги от продажи направят на новую тюремную инфраструктуру

Южная исправительная колония №51 возле Одессы. Фото: ncp.org.ua

Правительство планирует продать колонию №51 в Одессе в качестве следующего лота в программе приватизации тюрем. Об этом сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська в Фейсбук.

По словам чиновника, его спрашивали, что именно Минюст планирует продать после объекта в Коцюбинском. Сейчас же есть несколько лотов, которые правительство выставляет на продажу. Среди них и Одесская колония № 51, площадь земельного участка которой составляет 5,983 Га, а площадь зданий – 14 482 м2. Расстояние от тюрьмы до центра Одессы составляет 4 км, а расстояние до моря – 3,5 км.

Малюська сообщил, что колония пострадала в мае 2019 года во время бунта осужденных, которые ее подожгли. В результате инцидента большинство зданий стали непригодными для использования. Средства от продажи колонии должны направить в госбюджет и на новую тюремную инфраструктуру.

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Напомним, недавно в Минюсте объявили о начале большой продажи тюрем. Первым объектом продажи стал Ирпенский исправительный центр. Заведение уже было законсервировано и в прошлом году с него перевели всех осужденных.