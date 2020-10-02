Минюст планирует продать 27 тюрем через ProZorro

Фото из открытых источников

Часть средств от продажи получит Минюст, а избыток пойдет в госбюджет

Министерство юстиции планирует продать через ProZorro 27 законсервированных тюрем, которые не используется последние два года. Об этом в программе "Официальный разговор" на телеканале "Дом" рассказала заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.

"Да, у нас есть законсервированные учреждения. Их 27, есть абсолютно четкий перечень. Они не используются нашей системой последние два года. Мы с них начали. Первый ближайший объект был возле Киева, в г. Ирпень. Вторая (тюрьма - ред.) - мы определили, что это будет, наверное, интересный для инвесторов объект - учреждение во Львове. И один - в Одессе", - сказала Высоцкая.

По словам заместителя, министерство тесно сотрудничает с Фондом госимущества и сейчас занимается подготовкой документов для продажи учреждений через систему торгов ProZorro.

Высоцкая отметила, что часть средств от продажи получит ее министерство, а избыток пойдет в госбюджет.

Новости по теме: В Минюсте рассказали, на что потратили деньги от платных камер в СИЗО

Напомним, ранее министр юстиции Денис Малюська заявил, что в Украине нужно оставить только две тюрьмы, не учитывая следственные изоляторы (СИЗО). По его словам, модель реформы, которую должна следовать Украина, как идеал, - это модель Северной Европы, которая сфокусирована на наказаниях, не связанных с лишением свободы, а ориентирована на социализацию людей.