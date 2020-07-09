Минсоцполитики планирует компенсировать стоимость "пакета малыша" тем, кто его не получил в 2020 году

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В июне Антимонопольный комитет отменил процедуру закупки пакетов

Министерство социальной политики разработало проект постановления, которое предусматривает выплату денежной компенсации стоимости "пакета малыша" на детей, которые родились в 2020 году и не получили такой пакет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, в марте этого года было принято постановление Кабмина № 172 "Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении единовременной натуральной помощи "пакет малыша", согласно которой закупка единовременной натуральной помощи за счет средств государственного бюджета производится централизованной закупочной организацией - государственное учреждение "Профессиональные закупки".

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Однако 30 июня по результатам рассмотрения жалоб участников закупки Антимонопольный комитет принял решение отменить процедуру закупки единовременной натуральной помощи "пакет малыша".

"Минсоцполитики с целью обеспечения каждого ребенка, родившегося в 2020 году "пакетом малыша" разработано проект правительственного решения, которым предполагается ввести выплату денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи "пакет малыша" на детей, которые родились в 2020 году, и не были обеспечены этой помощью", - отметили в министерстве.

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