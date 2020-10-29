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Минобразования вернёт деньги за общежитие студентам, которые разъехались по домам из-за карантина

Фото из открытых источников

Министр подчеркнул, что руководство университета не может принудительно выселять студентов из общежитий

Министерство образования приняло решение не выселять студентов из общежитий на период карантина, а также вернуть деньги тем, кто уехал домой. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет в Telegram

"За студентами, которые выехали из общежитий с 15 октября по 15 ноября, должно обязательно сохраняться место проживания. Средства за период непроживания в общежитии должны быть возвращены студентам или зачтены как платеж на следующий период проживания", - написал Шкарлет.

Министр подчеркнул, что руководство университета не может принудительно выселять студентов из общежитий, отметив, что он находится в постоянном диалоге с университетами, и пока жалоб по этому поводу не поступало.

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Напомним, ранее сообщалось, что из-за ухудшения ситуации с распространения коронавирус COVID-19 Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение в заведениях высшей, профессиональной, профессиональной (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года.

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