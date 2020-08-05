Минобразования обнародовало рекомендации для школ, которые будут работать в условиях пандемии
Администрация заведений должна обеспечить социальное дистанцирование и соблюдение правил гигиены
Министерство образования и науки Украины опубликовало рекомендации для обеспечения образовательного процесса во время пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что с 1 сентября в школах необходимо соблюдать социальное дистанцирование и правила гигиены. Кроме того, ученикам с заболеваниями дыхательной и иммунной систем советуют учиться дистанционно или на экстернате.
В общем, к началу нового учебного года администрация учреждений должна:
- обеспечить школы дезинфекторами и средствами индивидуальной защиты;
- оборудовать места для обработки рук и сбора использованных масок и перчаток;
- создать условия для социального дистанцирования и тому подобное.
Что касается последнего пункта, то для его обеспечения Минобразования советует:
- открыть несколько входов в здание;
- увеличить расстояние между партами;
- использовать большие помещения (актовые залы, рекреации, коридоры, адаптированные для нужд обучения);
- при благоприятных погодных условиях проводить занятия на воздухе;
- установить гибкий график начала занятий для разных категорий учащихся.
Важно, что для уменьшения передвижения учеников чиновники советуют закрепить за каждым классом отдельный кабинет. Также в МОН отметили необходимость введения гибкой структуры учебного года, которая предусмотрит возможность менять сроки каникул, начала и завершения семестров.
Напомним, недавно в Минобразования назвали даты начала обучения в вузах. Там заявили, что образовательный процесс начинется с 1 сентября для старших курсов, а с 15 сентября – для первых курсов бакалавриата и магистратуры.