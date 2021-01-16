Минобороны впервые разработало бронежилет по стандартам НАТО

Украинский бронежилет по стандартам НАТО Минобороны Украины

Ранее бронежилеты закупались по коммерческим техническим условиям

Министерство обороны Украина разработало собственную техническую спецификацию "Бронежилет модульный", которая соответствует стандартам НАТО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что ранее Вооруженные силы и украинские военные формирования закупали бронежилеты по коммерческим техническим условиям, а теперь такие требования впервые установило оборонное ведомство.

При этом в технической спецификации применены требования государственных и военных стандартов, а для проверки оценки соответствия качества используется стандарт армии США.

Также были предусмотрены все необходимые испытания и жесткие условия для поставщиков. "По этой документации уже в 2021 году будут проведены закупки бронежилетов для нужд ВС Украины. Это – общевойсковой бронежилет, предназначенный для выполнения повседневных боевых задач. Его основной потребитель - Сухопутные войска. Для выполнения задач спецназовцами или десантниками в 2021 году мы разработаем облегченную модель", – сказал министр обороны Андрей Таран.

Бронежилет можно закупать с металлическими и керамическими жесткими бронеэлементами, а изготавливается он двух уровней противопульной устойчивости. Опытные испытания бронежилетов провели в Центре специального назначения Военной службы правопорядка в ВСУ.

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Напомним, не так давно предприятие "Искра", входящее в состав "Укроборонпрома", передало Вооруженным силам Украины новую радиолокационную станцию 35Д6М, которая может работать почти в любых климатических условиях и в горной местности. Управлять РЛС в полном объеме можно на расстоянии до 300 метров.