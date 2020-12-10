Минобороны Украины хочет купить 26 чешских самоходных артустановок Dana-M2

САУ Dana-M2 Defense Express

Общая стоимость контракта 40,3 млн долларов

Министерство обороны Украины планирует закупить 26 чешских самоходных гаубиц калибром 152-мм Dana-M2, каждая единица стоит почти 1,5 млн долларов. Об этом сообщает Defense Express со ссылкой на компанию-продавца Excalibur Army.

Согласно сообщению, о планах закупки еще месяц назад рассказал начальник ракетных войск и артиллерии ВСУ генерал Андрей Малиновский, после чего начались споры по поводу цены и целесообразности.

Сейчас продавец из Чехии назвал цену для Украины, которую объявляли еще в 2018 году, когда планировалась покупка 66 Dana-M2. Так общая стоимость контракта на 26 гаубиц составляет 40,3 млн долларов, то есть стоимость одной САУ - 1,465 млн долларов.

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Кроме этого, контракт предусматривает локализацию производства чешских САУ на территории Украины, а также обучение военного персонала ВСУ для того, чтобы новые образцы САУ Dana M2 качественно обслуживались и эффективно применялись по назначению.

Как отмечается, чешские гаубицы хотят закупить, чтобы заменить пушки Д-20, а также в будущем их модернизировать и заменить калибр на 155-мм. Именно эти САУ выбрали, поскольку они могут использовать снаряды Д-20 и САУ 2С3 "Акация", которые есть на вооружении украинской армии. Также установка позволяет быстро перейти на стандарты НАТО (155-мм).

Известно, что установка является модернизацией с заменой более 80% составных частей САУ Dana ShKH vz. 77, которую приняли на вооружение в 1977 году. Dana-M2 имеет систему автонастройки положения пушки ASAP и систему управления боеприпасами. В боевое положение САУ становится за 90 секунд, время свертывания — 60 секунд. Дальность стрельбы - до 25,5 км.

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Напомним, ранее Министерство обороны перераспределило средства в рамках государственного оборонного заказа, что позволит закупить новейший ракетный комплекс "Нептун" для Вооруженных сил Украины. Вооруженные этим комплексом дивизионы разместят в южных областях Украины.