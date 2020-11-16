Минобороны планирует к 2022 году реорганизовать 42 госпредприятия, еще 5 - передать на приватизацию

Министерство обороны Украины Фото из открытых источников

Также 44 государственных предприятия планируют ликвидировать

Министерство обороны Украины планирует к 2022 году реорганизовать 42 государственных предприятия, 5 - передать на приватизацию, а 44 - ликвидировать. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Как отмечается, предприятия, которые планируют реорганизовать, важны для оборонного ведомства. Эти объекты способны экономно, качественно и эффективно работать на нужды Вооруженных Сил.

"В секторе задействованы тысячи высококвалифицированных узкопрофильных специалистов. Задача руководства Минобороны вовремя загружать госпредприятия заказами в интересах Вооруженных Сил и обеспечивать их надлежащее финансирование", - отметили в Минобороны.

В то же время те госпредприятия, деятельность которых не связана с потребностями сектора обороны, планируют передать на приватизацию в Фонд госимущества. Заметим, 15 предприятий Минобороны сейчас расположены в оккупированном Крыму.

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Также Минобороны издало приказ, регламентирующий аспекты реформирования госпредприятий оборонного ведомства. По предварительной информации, до 2022 года в сфере управления Минобороны планируют оставить 42 госпредприятия, из которых 40 – в функциональном управлении Главного управления имущества и ресурсов, а 2 – Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Напомним, недавно в Министерстве обороны сообщили, что Украина и Великобритания в рамках сотрудничества могут создать ракетный катер с учетом пожелания украинских военных.