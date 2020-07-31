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Минобороны объяснило, как носить военную форму по-новому

У военных ВСУ появятся новые элементы гардероба

Новая форма украинских военных Міністерство оборони України

Министерство обороны Украины внесло изменения в правила ношения военной формы и знаков различия служащими ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что отныне на всех формах военной одежды нарукавные знаки, указывающие на принадлежность к виду или роду войск, размещаются на правом рукаве, а знак воинской части — на левом. Государственный флаг Украины должен быть прикреплен на обоих рукавах.

Что касается нового дизайна эмблем, то обновленные наклейки получат офицеры высшего офицерского состава, десантно-штурмовые войска, войска связи, специалисты автоматизированных систем управления, защиты информации и кибербезопасности и представители других войск.

Кроме того, для военных ввели новые формы одежды: демисезонную куртку, женскую фуражку и спортивную форму. Для радиотехнических войск и войск связи, морской пехоты и Государственной специальной службы транспорта утвердили новые беретные знаки.

Важно, что пилотки оставили только для авиационных частей, а кант на них отныне белого цвета. По словам представителей Минобороны, изменения устранили ряд пробелов в порядке ношения военной формы одежды и сделали ее более привлекательной и практичной.

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Напомним, Минобороны анонсировало изменения одежды для женщин-военных еще в ноябре 2019 года. В результате в гардеробе сменили галстук, появилась фуражка, джемпер, пальто оверсайз, сделанное по принципу шинели, и ботинки на невысоком каблуке.

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