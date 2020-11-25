Минкульт назвал 33 патриотических сериала, претендующих на госфинансирование

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Размер госфинансирования составит не более 50% общей сметной стоимости проекта

Министерство культуры и информационной политики назвало сериалы патриотического направления, претендующих на государственное финансирование. Соответствующий список опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 33 проекта телевизионных сериалов допущены к участию во втором этапе конкурсного отбора. В список включены сериалы, которые по результатам оценивания получили среднюю оценку не менее 17 баллов.

Как отмечается, размер государственного финансирования будет составлять не более 50% общей сметной стоимости проекта.

Проекты, вошедшие во второй тур питчинга патриотических сериалов:

ООО "РРП групп" - Бездна".

ООО "Стар Медиа продюсерский хаб" - "Битва школ".

ООО "Три-я-да продакшн" - "Боснийский конвой".

ООО "РРП групп" - " В. Лобановский. Теория поля".

ООО "РРП групп" - "Вызов".

ООО "Три-я-да продакшн" - "Выходите без звонка-4".

ООО "КС продакшн" - "Властители древнего Киева".

ООО "Кристи фильм" - "Дональд и Рональд блуждают по Украине".

ООО "фильм ю Эй продакшн" - "Зелье".

ООО "Кристи фильм" - "Зона 51".

ООО "Про продакшн Украина" - " Ивасюк. RUTA-марафон".

Чао "Одесская киностудия" - "Короли мира".

ЧАО "Одесская киностудия" - "Врач Филатов".

ООО "Синемадей" - "Мазепа".

ООО "ПРОКИНО" - "Мама".

ООО "Инсайт Медиа" - "Искусство воли. Нил Хасевич".

ООО "ПРОКИНО" - "Батрачка".

ООО "Студия "Киноробот" - "Наставник".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Одиссея доктора Хавкина".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Елена Телига. Невероятная".

ООО "Т. Т. М." - " Пинзель. Семь печатей".

ООО "Студия "Киноробот" - "Преодоление".

ООО "Старлайт фильмс" - "Принцесса цветов".

ООО "Солар медиа интертеймент" - "Ревизор".

ООО "КС продакшн" - "Родной чужой дом".

ООО "КС продакшн" - "СБУ".

ООО "Прототип продакшн" - "Бешеные соседи".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Спиртовоз".

ООО "Старлайт филмс" - "Стальная Лилия".

ООО "Т.Т.М." - "Стефа".

ООО "ПРОКИНО" - "Соседи".

ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Здесь и теперь".

ООО "Инсайтмедиа" - "Путь к рассвету".

В Минкульте отметили, что государственная поддержка предоставляется проектам, по результатам которых до 18 декабря 2020 года будет создан уже готовый сериал, или будут завершены отдельные этапы.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил использование 100 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для производства украинских сериалов.