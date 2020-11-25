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Минкульт назвал 33 патриотических сериала, претендующих на госфинансирование

Фото из открытых источников

Размер госфинансирования составит не более 50% общей сметной стоимости проекта

Министерство культуры и информационной политики назвало сериалы патриотического направления, претендующих на государственное финансирование. Соответствующий список опубликовала пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, 33 проекта телевизионных сериалов допущены к участию во втором этапе конкурсного отбора. В список включены сериалы, которые по результатам оценивания получили среднюю оценку не менее 17 баллов.

Как отмечается, размер государственного финансирования будет составлять не более 50% общей сметной стоимости проекта.

Проекты, вошедшие во второй тур питчинга патриотических сериалов:

  • ООО "РРП групп" - Бездна".
  • ООО "Стар Медиа продюсерский хаб" - "Битва школ".
  • ООО "Три-я-да продакшн" - "Боснийский конвой". 
  • ООО "РРП групп" - " В. Лобановский. Теория поля". 
  • ООО "РРП групп" - "Вызов". 
  • ООО "Три-я-да продакшн" - "Выходите без звонка-4". 
  • ООО "КС продакшн" - "Властители древнего Киева". 
  • ООО "Кристи фильм" - "Дональд и Рональд блуждают по Украине". 
  • ООО "фильм ю Эй продакшн" - "Зелье". 
  • ООО "Кристи фильм" - "Зона 51". 
  • ООО "Про продакшн Украина" - " Ивасюк. RUTA-марафон". 
  • Чао "Одесская киностудия" - "Короли мира". 
  • ЧАО "Одесская киностудия" - "Врач Филатов". 
  • ООО "Синемадей" - "Мазепа". 
  • ООО "ПРОКИНО" - "Мама". 
  • ООО "Инсайт Медиа" - "Искусство воли. Нил Хасевич". 
  • ООО "ПРОКИНО" - "Батрачка". 
  • ООО "Студия "Киноробот" - "Наставник". 
  • ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Одиссея доктора Хавкина". 
  • ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Елена Телига. Невероятная". 
  • ООО "Т. Т. М." - " Пинзель. Семь печатей". 
  • ООО "Студия "Киноробот" - "Преодоление". 
  • ООО "Старлайт фильмс" - "Принцесса цветов". 
  • ООО "Солар медиа интертеймент" - "Ревизор". 
  • ООО "КС продакшн" - "Родной чужой дом". 
  • ООО "КС продакшн" - "СБУ". 
  • ООО "Прототип продакшн" - "Бешеные соседи". 
  • ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Спиртовоз". 
  • ООО "Старлайт филмс" - "Стальная Лилия". 
  • ООО "Т.Т.М." - "Стефа".
  • ООО "ПРОКИНО" - "Соседи". 
  • ООО "Стар медиа продюсерский хаб" - "Здесь и теперь".
  • ООО "Инсайтмедиа" - "Путь к рассвету".

В Минкульте отметили, что государственная поддержка предоставляется проектам, по результатам которых до 18 декабря 2020 года будет создан уже готовый сериал, или будут завершены отдельные этапы.

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Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины одобрил использование 100 млн гривен из Фонда борьбы с COVID-19 для производства украинских сериалов.

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