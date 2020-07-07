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Минкульт назначил руководителем столичного хореографического училища экс-судью "Лиги смеха" Екатерину Кухар

Екатерина Повар Караван историй

Также Кухар является примой Национальной оперы

Балерина Национального театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко Екатерина Кухар была назначена и. о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики

Согласно сообщению, сегодня, 7 июля, новоназначенную руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк. 

"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" - отметила заместитель министра. 

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По словам Кухар, ее основными задачами на посту руководителя училища являются:

  • повышение квалификации педагогов;
  • разработка современных учебных планов;
  • получение заведением III-IV уровня аккредитации;
  • разработка "украинской методики классического танца".

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Напомним, ранее глава Министерства культуры Александр Ткаченко заявил, что ведомство не планирует в этом году просматривать вопросы языковых квот на телевидении и радио. 

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