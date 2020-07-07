Минкульт назначил руководителем столичного хореографического училища экс-судью "Лиги смеха" Екатерину Кухар
Также Кухар является примой Национальной оперы
Балерина Национального театра оперы и балета им. Т.Г. Шевченко Екатерина Кухар была назначена и. о. директора Киевского государственного хореографического училища. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и информационной политики.
Согласно сообщению, сегодня, 7 июля, новоназначенную руководительницу представила коллективу училища заместитель министра культуры и информационной политики Лариса Петасюк.
"Екатерина является выпускницей этого заведения, поэтому хорошо знает и понимает все его проблемы. И мы как профильное Министерство ожидаем, что в статусе руководителя она эффективно их решит и выведет на новый качественный уровень подготовку наших будущих прим!" - отметила заместитель министра.
По словам Кухар, ее основными задачами на посту руководителя училища являются:
- повышение квалификации педагогов;
- разработка современных учебных планов;
- получение заведением III-IV уровня аккредитации;
- разработка "украинской методики классического танца".
Напомним, ранее глава Министерства культуры Александр Ткаченко заявил, что ведомство не планирует в этом году просматривать вопросы языковых квот на телевидении и радио.