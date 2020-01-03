Министры, чиновники и прокуроры: Омбудсмен объяснил, кто будет сдавать экзамен по украинского языка

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Подтверждение знаний прежде всего нужно для государственных чиновников

Экзамен на знание государственного языка в 2021 году придется составлять не всем категориям украинцев. Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по защите государственного языка Тарас Кремень в эфире одного из телеканалов.

По словам Креминя, экзамен на знание государственного языка будут сдавать те, кто будет заниматься деятельностью, связанной с государственной властью. "Прежде всего это будет касаться тех, кто претендует на государственную службу, – это будут и министры, и чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий, прокуроры", – сказал языковой омубдсмен.

Также подтвердить свои знания украинского должны подтвердить граждане других государств, которые хотят получить гражданство Украины.

В то же время экзамен не нужно сдавать нардепам и правоохранительным структурам. "Будут и те категории, которые не будут составлять, по крайней мере в 2021 году, возможно, будут какие – то изменения в закон", - высказался Кремень.

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