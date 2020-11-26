Министр внутренних дел Аваков призвал немедленно ввести локдаун в Украине

Министр внутренних дел Арсен Аваков Сергей Долженко/ТАСС

По его словам, вводить локдаун нужно продолжительностью три или четыре недели

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что из-за большого количества случаев заражения коронавирусом COVID-19 в Украине нужно немедленно ввести локдаун продолжительностью не менее трех недель. Об этом он сказал в эфире одного из украинских каналов, передает "Бабель".

"Моя личная точка зрения: необходимо вводить локдаун как можно скорее, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами или за какими-то удобными формулировками", - подчеркнул глава МВД.

По словам Авакова, речь идет о системных, очень больших рисках для здоровья граждан Украины.

"Как только мы будем готовы сформулировать в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент, надеюсь, что это будут ближайшие дни, нужно немедленно ввести локдаун, прервать цепь инфицирования, стараться сохранить здоровье украинцев и уйти от ситуации, когда будут более 200 смертей ежедневно. Я здесь радикальный и всегда таким был. Нужно вводить локдаун немедленно", — подчеркнул министр.

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Напомним, по состоянию на утро 26 ноября в Украине лабораторно подтверждено 677 189 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за последние сутки зафиксировано 15 331 новый заражений, жертвами болезни стали 225, а выздоровел – 9617 человек.