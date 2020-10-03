"Министр сломался": Под Офисом Зеленского состоялся "Бой за образование" из-за деятельности Шкарлета

Протест против деятельности Сергея Шкарлета Офис президента Украины

Ученые и студенты принесли под ОП тыквы как символ несогласия с деятельностью и. о. министра образования

В субботу, 3 октября, под стенами Офиса президента прошла акция протеста "Бой за образование" с требованием уволить исполняющего обязанности министра образования Сергея Шкарлета и назначить нового главу ведомства. Об этом сообщает Укринформ.

Как отмечается, на протест под Офис Зеленского вышли примерно сотня активистов. Среди них - представители студенческих и молодежных организаций, студенты Олимпийского колледжа, ученые и представители гражданского общества.

Разъяренные протестующие держали в руках плакаты с надписями "Стоп Шкарлет — ты нам не министр", "Этот министр сломался — требуем нового", "Мы остановимся тогда, когда он уйдет". Во время протеста активисты требовали уволить исполняющего обязанности министра образования и скандировали "Шкарлета — прочь!".

Также в ходе акции студенты и ученые принесли под здание ОП несколько тыкв как символ несогласия с деятельностью Шкарлета. Эта часть акции сопровождалась зажиганием файеров.

По словам организаторов акции, субботнее действо приурочено к 30-й годовщине Революции на граните.

Напомним, ранее протест против деятельности и. о. министра образования Сергея Шкарлета прошел под зданием Кабинета Министров Украины. Тогда активисты обвинили Шкарлета в плагиате научных работ.