Министр культуры заявил, что во время карантина можно гулять в парках и заповедниках

Александр Ткаченко Facebook/Александр Ткаченко

Александр Ткаченко отметил, что во время прогулок по паркам нужно соблюдать социальную дистанцию

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко призвал украинцев во время январского локдауна избегать мест с высоким риском заражения коронавирусом и заявил, что, соблюдая дистанцию, можно прогуливаться в парке или заповеднике. Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Чтобы сфера культуры начала работать 25 января, нужна ваша поддержка. Я не призываю вас сидеть дома. Наоборот! Просто придерживайтесь социальной дистанции. Возьмите кофе навынос, съездите в заповедник (они, кстати, работают), сходите с семьей в парк. Важно: не собирайтесь компанией в одном месте - слишком высок риск заболеть.

Я понимаю, каждому хочется встретиться с друзьями и родными. И именно поэтому накануне уже несуществующего праздника "старого Нового года", который все равно кто-то будет отмечать, подумайте о тех, кто вас окружает. А также об украинской культуре и ее работниках, о миллионах людей, работающих в малом бизнесе. Именно они несут убытки от локдауна едва ли не больше всего", - заявил Ткаченко.

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Напомним, в минувшую пятницу, 8 января, в Украине на 17 дней, до 24 января, вступили в силу усиленные карантинные ограничения, которые коснулись сфер торговли, услуг общепита и проведения массовых и развлекательных мероприятий. Подробнее о том, что запрещено и что разрешено, читайте здесь.