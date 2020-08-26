Министр инфраструктуры рассказал, кто заплатит за изъятие с побережья Черного моря танкера Delfi

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Государственные средства для изъятия танкера привлекать не будут

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что изъятие с побережья Черного моря затонувшего танкера Delfi профинансируют и проведут частные компании "Бруклин-Киев" и "Краншип".

Об этом он сказал во время включения в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK.

"Нам с вами как налогоплательщикам это не будет стоить ничего, потому что ни государственные средства не тратятся, ни средства Администрации морских портов. Напомню, что когда мы проводили этот тендер, появилось несколько участников. Одним из них была компания "Краншип", которая собственно, сейчас выполняет это судноподнятие. Вместе с ними компания "Бруклин-Киев" – это один из крупнейших стивидоров в Одесском порту, предложили профинансировать это судноподнятие. То есть это происходит за их счет, без каких–либо компенсаций от государства", - заявил Владислав Криклий.

Он признался, что Министерство было удивлено таким предложением, но без колебаний согласилось.

Также министр Криклий добавил, что лично звонил руководителю компании "Бруклин-Киев" – одесситу, который любит свой город, и решил сделать такую "социальную миссию".

"Я считаю, что здесь можно только снять шляпу и сказать, что они большие молодцы", – отметил Владислав Криклий.

Как сообщали, сегодня, 26 августа полузатонувший танкер Delfi поставили на ровный киль.

Напомним, 18 июля две попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi у побережья Одессы оказались безуспешными: оборвался трос одного из двух буксиров. 25 июля операция по поднятию Delfi с одесского пляжа снова закончилась обрывом троса.

В то же время, 26 июля события вокруг танкера Delfi определили как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Компании-подрядчику судовладельца отказали в продолжении работ, теперь их передали Администрации морских портов Украины и ГСЧС.

Позже стало известно, что подготовка к подъему танкера Delfi, который затонул возле одесского пляжа, затягивается из-за погодных условий и характера дна.

Недавно в Администрации морских портов Украины сообщили, что специалисты устраняют протечки трюма судна Delfi и готовятся начать откачку воды.