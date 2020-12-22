Министерский батл по приготовлению борща: В Минкульте заявили, что онлайн-трансляции не будет

Однако само соревнование проведут

Соревнования по приготовлению борща среди министров Facebook-страница Минкульта

В Министерстве культуры и информационной политики Украины заявили, что не смогут провести онлайн-трансляцию состязания министров по приготовлению борща. Соответствующая информация размещена на странице ведомства в Facebook.

"К сожалению, по техническим причинам онлайн-трансляции батла министров не будет. Но без паники. Борщи мы таки сварим, попробуем и определим среди них тот, который победит", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в Минкульте пообещали, что позже назовут имя автора самого вкусного борща и выложат видео с политической кухни.

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Напомним, накануне стало известно, что украинские министры примут участие в онлайн-соревновании по приготовлению борща.