Мининфраструктуры усилит контроль за соблюдением карантинных норм в транспорте

Владислав Криклий Министерство инфраструктуры Украины

Все поезда проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо

Проверки соблюдения противоэпидемических правил при перевозке пассажиров на городском транспорте будут осуществляться в усиленном режиме. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба министерства.

"Мы будем увеличивать количество транспорта, исходя из возможностей, но призываем всех пассажиров обязательно соблюдать необходимые противоэпидемические требования, в частности, масочный режим и дезинфекция. Проверки соблюдения этих правил на транспорте будут осуществляться постоянно", - сказал Криклий.

Отмечается, что все поезда, которые курсируют на столичной магистрали, проходят усиленную дезинфекцию поверхностей в оборотных депо.

"Мы призываем пассажиров выполнять все необходимые нормы безопасности во время проезда. Это соблюдение дистанции, обязательное ношение маски или респиратора. А в случае выявления симптомов острой респираторной болезни оставайтесь дома", - добавил Криклий.

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Напомним, с сегодняшнего дня, 22 июня, в регионах Украины местная власть будет самостоятельно принимать решение об усиление карантина.