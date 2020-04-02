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Минцифра запустило 27 публичных услуг онлайн на портале "Дія"

"Дія.Бізнес" станет учебником для бизнесменов Фото из открытых источников

Граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе из пяти государственных реестров

Министерство цифровой трансформации Украины запустило 27 публичных онлайн услуг на портале государственных услуг "Дія". Об этом сообщила пресс-служба министерства в Telegram.

В частности, портал дает возможность стать предпринимателем, сменить вид деятельности или прекратить ее; оформить справку о несудимости, помощь при рождении ребенка или ежемесячное возмещение стоимости услуг по уходу за ребенком до трех лет; подать иск в суд или получить услуги, связанные с документами водителя, оформить ряд лицензий, разрешений или получить выписки из реестров.

Также граждане получат возможность проверить имеющуюся информацию о себе с пяти государственных реестров.

Разработчики отметили, что впоследствии станет доступен цифровой паспорт гражданина Украины в виде ID-карты и биометрический паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

"На создание портала не было использовано бюджетных средств. На все расходы по разработке, дизайну и защиты портала средства привлечены международными донорами и партнерами", - добавили в пресс-службе.

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Напомним, ранее стало известно, что государственное предприятие почтовой связи "Укрпочта" в тестовом режиме начало вручать отправления по электронным удостоверением водителя в приложении "Дія".

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