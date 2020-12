Мимо Земли пролетел астероид, который оказался частью ракеты 1960-х годов

Астероид несколько раз находился возле нашей планеты

Во вторник, 1 декабря, мимо Земли пролетел астероид 2020SO, однако он оказался совсем не космическим телом, а частью ускорителя ракеты времен миссии Surveyor 2, запущенной в 1966 году. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что ускоритель диаметром до 11 метров находился на расстоянии всего 13% от расстояния между Землей и Луной. Астероид 2020SO увидели еще 17 сентября 2020 года из обсерватории на Гавайях.

Как сообщает Newsweek, через некоторое время ученые из Центра исследований околоземных объектов NASA начали подозревать, что к Земле летит ракетный ускоритель Centaur. Об этом свидетельствовали результаты сканирования и компьютерная модель, а также информация о том, что объект уже несколько раз находился возле Земли.

A 1960s-era Centaur rocket booster is orbiting Earth, scientists confirm. The space relic is believed to be part of the ill-fated Surveyor 2, which crashed onto the Moon. The rocket drifted off to orbit the Sun and it came back to Earth orbit in September. https://t.co/s9kmQx9I8T pic.twitter.com/rJdmkXJWw5