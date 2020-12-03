Мимо Земли пролетел астероид, который оказался частью ракеты 1960-х годов

Подготовка второй ступени ракеты Centaur, 1964 год NASA

Астероид несколько раз находился возле нашей планеты

Во вторник, 1 декабря, мимо Земли пролетел астероид 2020SO, однако он оказался совсем не космическим телом, а частью ускорителя ракеты времен миссии Surveyor 2, запущенной в 1966 году. Об этом сообщает Business Insider.

Отмечается, что ускоритель диаметром до 11 метров находился на расстоянии всего 13% от расстояния между Землей и Луной. Астероид 2020SO увидели еще 17 сентября 2020 года из обсерватории на Гавайях.

Как сообщает Newsweek, через некоторое время ученые из Центра исследований околоземных объектов NASA начали подозревать, что к Земле летит ракетный ускоритель Centaur. Об этом свидетельствовали результаты сканирования и компьютерная модель, а также информация о том, что объект уже несколько раз находился возле Земли.

A 1960s-era Centaur rocket booster is orbiting Earth, scientists confirm. The space relic is believed to be part of the ill-fated Surveyor 2, which crashed onto the Moon. The rocket drifted off to orbit the Sun and it came back to Earth orbit in September. https://t.co/s9kmQx9I8T pic.twitter.com/rJdmkXJWw5 — NASA JPL (@NASAJPL) December 2, 2020

Теперь же в NASA получили подтверждение этой версии после получения данных с инфракрасного телескопа. Благодаря нему специалисты сравнили данные о 2020SO с данными о Centaur и подтвердили наличие у объекта нержавеющей стали 301. Также подтвердить это помогла установленная скорость астероида – лишь 0,6 км в секунду.

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Напомним, недавно космический камень 2020 VT4 размером с автобус пролетел на рекордно малом расстоянии от Земли над южной частью Тихого океана. Небесное тело пролетело на расстоянии менее чем 400 километров от планеты.