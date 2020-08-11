Актера Михаила Ефремова госпитализировали из здания суда

Знаменитый российский актер Михаил Ефремов Фото: Известия

Подозревают инсульт

Актера Михаила Ефремова госпитализировали с подозрением на инсульт из здания Пресненского суда Москвы, сообщает Интерфакс.

"Предварительный диагноз - острое нарушение мозгового кровообращения по геморрагическому типу. Пока диагноз под вопросом", - говорится в сообщении.

В свою очередь адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что Ефремов без сознания и что у него крайне тяжелое состояние.

Судебное заседание по делу Ефремова отложено до 12 августа.

Напомним, вечером 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов устроил смертельное ДТП. Как стало известно, артист управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Через несколько дней он обратился к семье погибшего в аварии Сергея Захарова и пообещал помочь им "всеми средствами", однако они не приняли извинения актера.

Позже адвокат Ефремова раскрыл причину пьяной езды актера и заверил, что артист не будет пытаться избежать наказания, хотя потом тот отказался признавать вину в смертельной аварии.