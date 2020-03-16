МИД Украины прекратил работу своих консульств из-за коронавируса

Как отмечается, информация о возобновлении работы будет обнародована дополнительно. Со своими вопросами граждане могут обращаться на электронный адрес [email protected]

Напомним, часть европейских авиаперевозчиков отменили рейсы в Украину, перепутав дату начала запрета на осуществление пассажирских рейсов.