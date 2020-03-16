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МИД Украины прекратил работу своих консульств из-за коронавируса

Прием граждан приостановлен с 14 марта

фото - из открытых источников

 

 
Министерство иностранных дел с 14 марта временно прекратило прием граждан для оказания консульских услуг. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
 
"В связи с объявлением в Украине карантина, целью которого является предупреждение распространения вируса COVID-19, зарубежные консульские учреждения, консульские отделы в международных пунктах пропуска и Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины временно прекращают ведение приема граждан и выдачу виз с 14 марта 2020 года", - говорится в сообщении.
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