МИД призвало мир усилить давление на Россию из-за похищения украинцев
Больше всего случаев исчезновения украинцев было зафиксировано в Крыму и на Донбассе
Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за похищения украинцев в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.
"МИД Украины призывает мировое сообщество не упускать из виду судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.
В частности, в ведомстве напомнили, что по состоянию на 30 августа 2020 года прокуратура АР Крым и г.Севастополь обладает 117 фактами насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей на неподконтрольных правительству территориях Украины. В связи с этим было открыто 115 уголовных производств.
Отмечается, что в большинстве из этих случаев были выявлены факты причастности РФ к преступлениям. Среди них - запугивание родственников пропавших, свидетелей и отсутствие эффективного расследования. Больше всего среди пропавших крымских татар.
"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - отметили в МИД Украины.
Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы как можно быстрее освободить лиц, которых содержат в ОРДЛО и России.
"Мы всех вернем: кто жив и нежив. В любом случае", – подчеркнул глава государства.