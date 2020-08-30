МИД призвало мир усилить давление на Россию из-за похищения украинцев

Украина призвала усилить давление на РФ из-за пропавших граждан Фото из открытых источников

Больше всего случаев исчезновения украинцев было зафиксировано в Крыму и на Донбассе

Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию из-за похищения украинцев в Крыму и на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"МИД Украины призывает мировое сообщество не упускать из виду судьбу лиц, пропавших, похищенных или без вести пропавших на временно оккупированных Россией территориях Украины в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

В частности, в ведомстве напомнили, что по состоянию на 30 августа 2020 года прокуратура АР Крым и г.Севастополь обладает 117 фактами насильственного исчезновения, лишения свободы и похищения людей на неподконтрольных правительству территориях Украины. В связи с этим было открыто 115 уголовных производств.

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Отмечается, что в большинстве из этих случаев были выявлены факты причастности РФ к преступлениям. Среди них - запугивание родственников пропавших, свидетелей и отсутствие эффективного расследования. Больше всего среди пропавших крымских татар.

"Мировое сообщество должно держать такие нарушения со стороны России как государства-оккупанта в фокусе своего постоянного внимания и усиливать давление на РФ во всех случаях насильственных исчезновений", - отметили в МИД Украины.

Напомним, накануне президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона работает над тем, чтобы как можно быстрее освободить лиц, которых содержат в ОРДЛО и России.

"Мы всех вернем: кто жив и нежив. В любом случае", – подчеркнул глава государства.