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МИД подготовило рекомендации украинцам из-за стремительного распространения коронавирус

Украинцам рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где большое количество больных COVID-19

фото - из открытых источников

Министерство иностранных дел дало рекомендации гражданам Украины, которые находятся за границей или планируют выезжать за пределы страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

Согласно сообщению, в связи со стремительным распространением в мире заболевания, вызванного новым типом коронавируса COVID-19, МИД рекомендует гражданам Украины временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. 

Кроме этого, украинцам, которые продолжают находиться за границей в странах, где зарегистрированы случаи инфицирования граждан COVID-19, необходимо проявлять повышенное внимание и осторожность, соблюдать и выполнять требования местных властей, избегать посещения пораженных вирусом регионов, сообщить о своем местонахождении и контактные данные до ближайшей дипломатической учреждения нашего государства. 

Также в случае попадания в чрезвычайную ситуацию, возникновении угрозы жизни и здоровью, в МИД рекомендуют безотлагательно обращаться к ближайшему дипломатическому учреждению Украины.

Напомним, по состоянию на 8:30 понедельника, 9 марта, в мире зарегистрировано 110 041 случай инфицирования коронавирусом COVID-19, также 62 тыс. лиц удалось преодолеть недуг.

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