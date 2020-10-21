МИД назвал количество украинцев, которые задержаны за границей
Также в ведомстве назвали количество украинцев, которые были осуждены за пределами страны
Министерство иностранных дел Украины заявило, что за рубежом задержаны почти 12 тысяч граждан нашей страны. Об этом говорится в ответе ведомства на запрос "Радио Свобода".
Как отмечается, по состоянию на 1 октября за границей задержаны 11 968 граждан Украины.
Кроме этого, 6 202 украинца осуждены за рубежом за совершение разного рода преступлений.
Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины заявило о неоднократном выявлении признаков политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатье, по этому поводу ведомство обратилось в правоохранительные органы для дачи оценки таких действий.