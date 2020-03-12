МИД готовит вторую эвакуацию украинцев из Китая, - Кулеба

Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухани

Украина начинает подготовку второй волны эвакуации своих граждан из Китая, где ранее была зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом во время брифинга, который транслировал ZIK, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"МИД вместе с министерством инфраструктуры начинает подготовку второй эвакуации наших граждан из Китая. Сейчас посольству Украины известно о 41 гражданине, который находится в Ухани. Из них десять изъявили желание эвакуироваться", - отметил он.

При этом Кулеба призвал украинцев, которые желают вернуться из Китая на родину, обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет формировать списки.

"Просьба ко всем представителям СМИ - распространить информацию о начале подготовки эвакуации. Я призываю каждого гражданина Украины, который сейчас находится в Ухани, или родственников этих граждан распространить эту информацию. Если кроме этих 10 человек еще кто-то нуждается в эвакуации, прошу вас обращаться в посольство Украины в Китае, которое будет сводить окончательный список. О дальнейших деталях эвакуации будем вам сообщать. Сейчас мы начинаем процесс подготовки к этому шагу", - добавил он.

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Напомним, 20 февраля в Украине приземлился самолет с эвакуированными из Ухани нашими согражданами и иностранцами. Из аэропорта Харькова людей отвезли в медицинский центр НГУ "Новые Санжары" (Полтавская область) для прохождения обсервации. Тогда же начали говорить о возможности второй волны эвакуации украинцев из Китая.