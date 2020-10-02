Microsoft вложит 500 млн долларов в развитие облачных сервисов в Украине

фото - из открытых источников

Выделяемые средства будут направлены на строительство двух дата-центров американской компании в Украине

Американская компания Microsoft инвестирует 500 млн долларов в развитие облачных сервисов Azure в Украине. Соответствующий меморандум компания подписала с Министерством цифровой трансформации Украины, передает "Радио Свобода".

По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, правительство рассматривает вариант перехода сервисов "Дія 2.0" на облачные сервисы Microsoft.

"Мы благодарны Microsoft за проявление особого внимания к нашему рынку, за то, что вы выбрали именно нашу страну. Одной из приоритетных целей нашего министерства является за 2,5 года оцифровать 100% госуслуг. И этого невозможно делать, если не будет дата-центра, в котором эти данные будут храниться в нашей стране. По сути Microsoft может стать первым масштабным проектом, который поможет нам реализовать нашу амбициозную цель", – сказал Федоров.

В частности, меморандум предусматривает, что выделяемые средства будут направлены на строительство двух дата-центров американской компании в Украине. В документе также говорится о скидках или специальных условиях для украинских госорганов и организаций на Microsoft.Azure, Office 365 и другие облачные сервисы.

Новости по теме: Microsoft хочет отменить подписку на Office и сделать его "вечным"

Напомним, недавно министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в мобильном приложении "Дія" вскоре будет доступна электронная копия свидетельства о рождении.