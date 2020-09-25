Microsoft хочет отменить подписку на Office и сделать его "вечным"

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Во второй половине 2021 года Microsoft Office получит новое окончательное обновление как для Windows, так и для Mac

В следующем году компания Microsoft выпустит новую версию Office для пользователей Mac и Windows, что не потребует подписки, и пользователи смогут приобрести сервис для "вечного" использования, передает Cnet.

В блоге компании отмечается, что "во второй половине 2021 года Microsoft Office получит новое окончательное обновление как для Windows, так и для Mac".

Как отмечается, в апреле Microsoft превратила Office 365 в Microsoft 365-подписной сервис, который добавил больше возможностей к программным инструментам и потребовал ежемесячную плату в размере 6.99 долларов США за индивидуальный план, или 9,99 долларов США для семьи до шести человек.

Несмотря на то, что использовать приложения Microsoft 365, такие как Word, PowerPoint и Excel, можно бесплатно с ограниченными функциональными возможностями, чтобы в полной мере воспользоваться их возможностями, необходима "вечная" подписка или подписка.

Microsoft не предоставила информации о цене, доступности и конкретной дате выпуска новой версии сервиса.

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Напомним, основатель корпорации Microsoft и американский бизнесмен Билл Гейтс больше не является членом совета директоров корпорации Microsoft.