Международный православный кинофестиваль "Покров". Онлайн-трансляция

Фото из открытых источников

С 12 по 21 ноября пройдет XVIII Международный православный кинофестиваль "Покров", который объединит не только православных христиан, но и всех людей, любящих доброе, семейное и просветительское кино.

"68 конкурсных фильмов от участников из 7 стран заставят вас чувствовать, думать, сопереживать и, конечно, будут бороться за главный приз!" - заявили организаторы кинофестиваля.

Впервые за 17 лет фестиваль "Покров" пройдет в онлайн-режиме из-за карантинных ограничений. То есть "посетить" мероприятие смогут все желающие из любого уголка мира!

Фестиваль пройдет по Благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

Списки участников и победителей XVIII кинофестиваля "Покров-2020" будут опубликованы на сайте после решения жюри кинофестиваля.

Напомним, в прошлом году в рамках фестиваля были представлены 68 фильмов из 11 стран. Гран-при фестиваля получил фильм "Где ты, Адам?", рассказывающий о жизни афонского монастыря Дохиар и его многолетнем игумене, старце Григории (Зумисе). Осенью 2020 года этот фильм вышел в украинский прокат.

Международный фестиваль православного кино "Покров" был учрежден по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира и впервые проведен в октябре 2003 года. Целью ежегодного фестиваля, приуроченного к празднику Покрова Пресвятой Богородицы, является популяризация фильмов христианского содержания. Конкурс проводят в четырех номинациях: "Документальное кино", "Полнометражное игровое кино", "Короткометражное игровое кино" и "Анимационное кино".