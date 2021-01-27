Международный день памяти жертв Холокоста: Что нужно знать о трагедии?

Холокост

Украина присоединилась к чествованию этой международной даты в 2012 году

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 1 ноября 2005 года, соавторами которой выступили 100 государств, 27 января объявлено Международным днем памяти жертв Холокоста в память о жертвах нацистского террора во время Второй мировой войны. Украина на государственном уровне присоединилась к чествованию этой международной даты в 2012 году (Постановление ВРУ от 5 июля 2011), хоть и была одной из шести стран-инициаторов принятия ооновского документа.

Дата 27 января выбрана не случайно: именно в этот день 1945 года войска 1-го Украинского фронта освободили узников крупнейшего гитлеровского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау недалеко от польского Освенцима.

Стоит напомнить, что Холокост с древнегреческого переводится как "всесожжение" и означает систематическое преследование и уничтожение (геноцид) евреев нацистской Германией и коллаборационистами в течение 1933-1945 годов. В более широком понимании, холокост - систематическое гонение и уничтожение людей по признаку их расовой, этнической, национальной принадлежности, сексуальной ориентации или генетического типа как неполноценных, вредных.

Официально признано, что до 6 миллионов евреев были убиты во время Холокоста, из них от 2,2 до 2,5 миллиона на территории бывшего Советского Союза, в значительной степени в Украине. Как известно, сразу после оккупации Украины нацисты развернули широкую сеть гетто (крупнейшим было Львовское), а впоследствии начали массово расстреливать еврейское население. Одними из самых масштабных и самых известных были расстрелы в Бабьем Яре в Киеве, но уничтожение евреев Украины было систематическим и повсеместным.

Мировое сообщество в этот день не только вспоминает жертв человеконенавистнической политики, но и свидетельствует о стремлении к борьбе с антисемитизмом, расизмом и всеми другими формами нетерпимости, которые могут привести к целенаправленному насилию в отношении отдельной группы людей.

Напомним, ранее администраторы социальной сети Facebook заявили, что будут удалять "любой контент" об отрицании Холокоста и искаженные факты о нем.