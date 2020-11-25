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Международный день борьбы с насилием: Украинские звезды записали клип в поддержку

Фото из открытых источников

На видео украинские артисты призвали свою аудиторию разорвать круг насилия

По случаю Международного дня борьбы за ликвидацию насилия против женщин украинская ведущая Маша Ефросинина, певица Оля Полякова, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя и его супруга – певица Alyosha, а также певец и продюсер Monatik сняли музыкальный клип. Соответствующее видео в Instagram опубликовала Ефросинина, которая является почетной амбассадоркой ООН в сфере народонаселения.

"Мы с вами вывели эту тему из общественной слепоглухонемоты настолько, что можем почувствовать результат – создают организации, движения, тему поднимает пресса, строят приюты! А главное, женщины постепенно перестают бояться признавать, что терпели насилие, и находят в себе смелость просить о помощи, разрывать это сложное и душный круг. Мне не хватает слов, чтобы поблагодарить артистов за это видео!"- подписала видео Ефросинина.

На видео украинские артисты призвали свою аудиторию разорвать круг насилия.

 
 
 
 
 
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Публикация вот Masha Efrosinina (@mashaefrosinina)

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Напомним, в среду, 25 ноября, представительница движения Femen пыталась устроить "голую" акцию протеста у входа в Офис президента, однако ее остановили правоохранители.

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