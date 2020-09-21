Международную награду Нансена в европейском регионе вручили украинке

Уполномоченная по правам лиц с инвалидностью Татьяна Баранцова Фото из открытых источников

В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев высоко оценили вклад Татьяны Баранцовой в помощь людям на Востоке Украины

Правительственной уполномоченной по правам лиц с инвалидностью Татьяне Баранцовой вручили Международную награду им. Нансена в европейском регионе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram.

"Мои поздравления правительственному уполномоченному по правам лиц с инвалидностью, госпоже Татьяне Баранцовой. В Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев высоко оценили вклад Татьяны Викторовны в помощь людям на Востоке Украины и присудили ей премию имени Нансена в европейском регионе.



Благодаря усилиям Татьяны Баранцовой тысячи людей были спасены из зоны боевых действий и смогли восстановить полноценную жизнь на подконтрольной Украине территории. Большая Вам благодарность за активную гражданскую позицию, за неравнодушие и смелость", - отметил глава правительства.

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Справка:

Международная награда им. Нансена была создана в 1954 году. Ежегодно она присуждается Верховным комиссаром ООН по делам беженцев лицу, группе или организации за признание выдающегося служению людям, и в частности тем, кто были вынуждены покинуть свои дома из–за войн и преследований - беженцам, вынужденным переселенцам и лицам без гражданства.

Премия им. Нансена учреждена в честь известного норвежского полярного исследователя, государственного деятеля и лауреата Нобелевской премии мира Фриттьофа Нансена. На посту Верховного комиссара по делам беженцев Лиги Наций, Фриттьоф Нансен достиг значительных успехов в оказании помощи вынужденным переселенцам. Известно, что большую часть Нобелевской премии мира, которую он получил в 1922-м году, он передал для голодающих в Украине.

Комитет награды им. Нансена каждого года выбирает региональных победителей из регионов Африки, Америки, Азии, Европы и Ближнего Востока, которые получают дипломы, и которым посвящаются мероприятия по освещению их работы и ситуации вынужденных переселенцев в этих регионах.

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Баранцова Татьяна Викторовна - родилась в 1973 году.

В 2002 году – окончила Киевский национальный университет культуры и искусств, получила квалификацию бакалавра культурологии;

В 2018 году – окончила Государственное высшее учебное заведение "университет менеджмента образования", получила квалификацию-педагогика Высшей школы.

С июня 2000 года по ноябрь 2006 года работала инструктором, социальным педагогом, заведующим отделением Центра социальной помощи Жовтневого района г. Луганска и Луганского городского центра по предоставлению социальных услуг.

С апреля 2008 года по апрель 2020 год работала директором коммунального учреждения "Луганский областной центр социокультурной адаптации молодежи с ограниченными физическими возможностями" Луганского облсовета.

18 мая 2020 года решением Кабинета министров назначена Правительственным уполномоченным по правам лиц с инвалидностью.

Награждена орденом княгини Ольги III степени.