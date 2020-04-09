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Месяц и 27 тыс. обращений: В "МАУ" рассказали, когда планируют нормализовать диалог с пассажирами после закрытия авиаперелетов

В "МАУ" были вынуждены отказаться от работы через call-центры

Фото из открытых источников

Президент авиакомпании "Международные авиалинии Украины" Евгений Дыхне заявил, что авиаперевозчик планирует через месяц выйти в нормальный режим диалога с пассажирами. Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина

"Сколько пассажирских запросов сейчас удовлетворенно, точной цифры не скажу. У нас с момента закрытия полетов в очереди находится около 27 тысяч обращений. И практически такое же количество поступало на коммуникационные площадки "МАУ" в первые дни этого периода", - отметил Дыхне.

По словам президента компании, дополнительная сложность с обработкой пассажирских запросов является то, что в условиях карантина пришлось отказаться от привычной работы через call-центры.

"Чаще всего call-центры построены по технологии оупенспейс, и работа в них не соответствует условиям карантина. А поэтому и наш собственный call-центр, и внешние call-центры, которые нас обслуживали, закрылись. Мы перешли в режим общения с пассажирами через электронную почту и в мессенджерах", - рассказал Дыхне.

Как отмечается, переписку с пассажирами в авиакомпании совершают в общем до 150 человек, а в один рабочий день это количество колеблется от 60 до 110, ведь такие сотрудники работают дистанционно. Для сравнения, в голосовых коммуникациях в call-центре авиакомпания привлекала до 600 человек.

"Сегодня мы обрабатываем до двух тысяч обращений в сутки, но это все еще в десятки раз меньше, чем поступает. Я думаю, что нам понадобится еще месяц работы для того, чтобы выйти в нормальный режим диалога с пассажирами, а не авральный. Потому что переписка, конечно, - более длительный процесс, чем голосовые коммуникации", - пояснил президент авиаперевозчика.

Напомним, ранее стало известно, что компания "Международные авиалинии Украины" пока не будет возвращать "живые" деньги за отмененные рейсы, но зато предлагает пассажирам два альтернативных варианта возмещения.

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