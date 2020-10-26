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Местные выборы не должны привести к вспышке заболеваемости COVID-19, - Ляшко

Виктор Ляшко Фото из открытых источников

Всего в день выборов зарегистрировано 250 вызовов скорой на участки

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что проведение местных выборов 25 октября не должно вызвать всплеск заболеваемости коронавирусом COVID-19. Об этом он рассказал в эфире "Громадського радіо".

"В целом выборы состоялись с соблюдением противоэпидемических норм, прописанными в постановлении Кабмина. Грубых нарушений не было. Чаще всего нарушения на избирательных участках - это несоблюдение социальной дистанции и отсутствие щитков у членов избирательных комиссий", - рассказал Ляшко.

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Именно учитывая это, главный санитарный врач отметил, что местные выборы не должны привести к всплеску коронавирусной болезни. 

Кроме этого, Ляшко отметил, что в воскресенье, 25 октября, зарегистрировано 250 вызовов скорой на участким, 50 человек госпитализировали, один человек умер из-за остановки сердца до приезда медиков. 

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Напомним, по состоянию на утро 26 октября, в Украине зафиксировано 348 924 случая коронавирусной болезни COVID-19.

 

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