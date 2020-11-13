Местные власти могут только усиливать карантин, - Степанов

Максим Степанов МИНЗДРАВ

По его словам, власть в регионах "занимается анархией"

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов отреагировал на решение некоторых городов не выполнять ограничения "карантина выходного дня" и заявил, что местные власти не имеют таких полномочий. Об этом он рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает РБК-Украина.

По словам министра, полномочия органов местной власти предусматривают лишь усиление карантинных ограничений, введенных Кабинетом министров.

"Все, что они (власть на местах, - ред.) могут делать, - это усиливать карантинные меры, а не эту анархию, которой они занимаются",- подчеркнул Степанов.

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Напомним, на заседании 11 ноября правительство ввело "карантин выходного дня". Соответствующим решением вводится жесткий карантин с 00:00 субботы до 00:00 понедельника, который будет повторяться каждую неделю в выходные.

Впоследствии городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Через некоторое время об отказе вводить "карантин выходного дня" заявила влада и других украинских городов. Соответствующие заявления прозвучали в Тернополе, Житомире, Черкассах, Одессе и других городах.

В пятницу, 13 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и по введению "карантина выходного дня".