live
Новости » Общество Читати новину українською

Местные власти блокируют развитие связи из-за страха перед "вышками 5G", - Минцифра

Фото из открытых источников

Там привели примеры, когда чиновники выступают против установки вышек

Министерство цифровой трансформации сообщает о примерах, когда власти на местах препятствуют работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Об этом говорится в Instagram ведомства.

Минцифра приводит примеры, когда чиновники выступают против установки вышек:

  • управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;
  • руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установке базовой станции возле городской клинической больницы;
  • аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;
  • в Мариуполе установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть";
  • в Минцифре отмечают, что такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Наоборот, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов.

Новости по теме: Старт 5G в мире и в Украине: Все, что нужно знать о пятом поколении мобильной связи

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот, — Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач — регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями", — говорится в сообщении ведомства.

Новости по теме: Коронавирус, Билл Гейтс, импотенция: Чего боятся противники 5G

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест отметил, что постепенное введение 5G-интернета в Украине может начаться в 2022 году.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram
Loading...

программы канала ZIK

Внешнее воздействие.
Анатолий Шарий | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Бюджет на 2021 год антисоциальный и несбалансированный, - Кацман
Бюджет-2021. Мир на Донбассе. Выступление Венедиктовой в Раде | Ток-шоу
Кого Байден назвал собакой? Хасиды штурмуют границу. Обязательства перед МВФ | Детали дня | 16.09.20