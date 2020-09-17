Местные власти блокируют развитие связи из-за страха перед "вышками 5G", - Минцифра

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Там привели примеры, когда чиновники выступают против установки вышек

Министерство цифровой трансформации сообщает о примерах, когда власти на местах препятствуют работе базовых станций мобильной связи, ссылаясь на их фиктивный вред. Об этом говорится в Instagram ведомства.

Минцифра приводит примеры, когда чиновники выступают против установки вышек:

управление образования Броварского городского совета заставляет убрать установленные базовые станции неподалеку от школы;

руководство Управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета препятствует установке базовой станции возле городской клинической больницы;

аналогично действует руководство Центральной районной больницы Киево-Святошинского района;

в Мариуполе установке базовых станций препятствует городской совет, Государственная судебная администрация в Донецкой области и ККП "Мариупольтеплосеть";

в Минцифре отмечают, что такие действия должностных лиц не являются заботой о гражданах. Наоборот, из-за них пострадает гораздо больше людей, чем активных радиофобов.

"Мы можем еще раз подчеркнуть: базовые станции мобильной связи, устанавливаемые украинскими операторами, не вредны для людей, животных и растений. Нормы излучения базовых станций в Украине установлены в 10-100 раз строже, чем в Европе и Америке.

К тому же в Украине существует специальный орган, который контролирует использование радиочастот, — Украинский государственный центр радиочастот. Одна из его задач — регулярно проверять соблюдение правил работы базовыми станциями", — говорится в сообщении ведомства.

Ранее заместитель министра цифровой трансформации Александр Шелест отметил, что постепенное введение 5G-интернета в Украине может начаться в 2022 году.