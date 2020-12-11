Местами мокрый снег, дожди на западе и морозы до -8 на востоке: Погода в Украине на 11 декабря

Фото из открытых источников

Температура воздуха днем составит от -2 до +7 градусов

Сегодня, 11 декабря, в Украине ожидаются дожди на западе и в Одесской области, температура воздуха днем составит от -2 до +7 градусов. Об этом сообщает Украинский Гидрометцентра.

Как отмечается, в пятницу на большей части Украины ожидается сухая, облачная погода. Осадки в виде дождей прогнозируют только в западных и Одесской областях. На востоке страны будет солнечно.

Температура воздуха на западе днем составит +2...+7 градусов, ночью -1...+2. В центральных, северных и восточных областях столбики термометров покажут -1...+2 градуса днем, ночью -3...+1, на востоке -5...-8. На юге страны ожидается +3...+6 градусов днем, ночью -1...+4.

В Киеве сегодня ожидается сухая погода. Температура воздуха будет колебаться от -2 до 0 как днем, так и ночью.

На полуострове Крым также без осадков. Столбики термометров днем будут показывать +3...+5 градусов, а ночью 0...+2.

Прогноз погоды на 11 декабря Фото из открытых источников

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Ранее сообщалось, что до конца недели в Украине будут наблюдаться дожди со снегом, местами температура упадет до -11 градусов.