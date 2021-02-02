Местами дожди и до -15 мороза: Прогноз погоды на сегодня

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Осадки ожидаются в южных и восточных областях, а также на полуострове Крым

Сегодня, 2 февраля, на востоке и юге Украины ожидаются дожди. Температура воздуха в стране будет колебаться от -5 до +13 градусов. Ночью ожидаются морозы. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Как отмечается, в Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях ожидаются дожди. На всей остальной территории страны будет наблюдаться переменная облачность без осадков.

В западных областях температура воздуха днем будет от +1 до +7 градусов, а ночью она будет в пределах от -11 до -1 градуса.

В центральных и северных областях столбики термометров днем будут показывать -5...+5 градусов, а ночью опустятся до -11...+3 градусов.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет колебаться от +2 до +13 градусов, а ночью от -2 до +11 градусов.

В Киеве сегодня будет сухо и пасмурно. Температура воздуха днем ожидается от -6 до -2 градусов, а ночью от -15 до -6 градусов.

На полуострове Крым сегодня ожидаются незначительные осадки в виде дождя. На термометрах можно будет увидеть +11...+13 градусов днем и +9...+11 градусов ночью.

Напомним, ранее синоптики прогнозировали, что в Украине в феврале 2021 года температура воздуха превысит средние многолетние значения и будет колебаться в пределах от -3 до +1 градусов. Месячное количество осадков ожидается 25-58 мм, в горных районах Закарпатской области и горах Крыма до 73-110 мм.