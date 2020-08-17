live
Новости » Общество Читати новину українською

Месть за "Смуглянку". 12-летнему певцу-сироте отказано в участии в нацотборе на детское Евровидение

Максим Ткач Фото из открытых источников

12-летнему школьнику-сироте Максиму Ткачуку, который лидировал в онлайн-кастинге претендентов на участие в национальном отборе для детского Евровидения, чиновники НОТУ аннулировали конкурсную заявку. Об этом "Стране" сообщила бабушка школьника Лариса Владимировна.

Также с YouTube нацотбора на детское Евровидение исчезло видео, в котором Максим Ткачук исполнил песню "Джамайка" на украинском языке. При этом талантливый ребенок набрал уже более 12 тысяч лайков, что гарантировало ему участие в нацотборе. Все его конкуренты существенно отставали по числу лайков.

"Мне намекнули, что из-за песни "Смуглянка". Из телеканала никто не набирал и ничего не объяснил. Я бы хотела у них спросить, чтобы они мне лично сказали почему. Ребенок набрал больше 12 тысяч голосов, и больше 30 тысяч просмотров. Если правда, что из-за "Смуглянки", то я не знаю, тогда в нашей стране вообще капец", - сказала Лариса Владимировна.

По ее словам, Максим расстроился из-за такого решения чиновников.

"Радовался, что идет впереди, а тут бах и его сняли. Утешаем, говорим, чтобы не переживал, если бы поехал и ничего не занял, было бы еще хуже. Что-то же нужно ребенку говорить", - говорит Лариса Владимировна.

Напомним, ранее националисты затравили 12-летнего певца-сироту за песню "Смуглянка", которую Максим исполнил на одном из конкурсов.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Усиление карантина в Киеве, окончательные результаты выборов в Беларуси и новый антирекорд COVID - 19 в Украине: главное за 14 августа Усиление контроля за карантином, новые заявления Кравчука по Донбассу и протесты в Беларуси: Главное за 10 августа Препараты и протокол лечения COVID-19: Как в Украине борются с пандемией коронавируса Деньги от ЕС, вспышка заболеваемости COVID-19 и новое звание для Кадырова: Актуальное на утро 24 июля
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу