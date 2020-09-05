Мэры Тернополя и Франковска подали в суд на Кабмин за "красную зону"

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив Фото из открытых источников

Городской голова Тернополя назвал решение Кабмина "блокадой Западной Украины" и приравнял правительство к продотрядам времен Голодомора

Городские власти Тернополя и Ивано-Франковска подали в суд иск на правительство с требованием отменить решение о внесении городов в "красную" зону карантина. Об этом сообщает Укринформ и мэр Тернополя Сергей Надал.

Так, в четверг, 3 сентября городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив подал иск на Кабмин в Окружной административный киевский суд относительно решения о внесении города в "красную зону". После чего к иску присоединился мэр Тернополя Надал, который назвал установлены ограничения "незаконными" и "противоречащими Конституции Украины".

По словам Надала, власть таким образом хочет "загнать в блокаду Западную Украину".

"Мне представляется, что в правительстве появились новые "постышевые" и "кагановичи". Они хотят загнать в блокаду Западную Украину, потому что та отстаивает украинский язык, выражает протест против преступного подорожания газа, электричества. Они действуют теми же методами, что и продотряды во время Голодомора 33 года, когда коммунисты окружали села, отбирая средства производства", - добавил он.

В свою очередь Марцинкив заявил, что в понедельник во Франковске состоится заседание городской комиссии ТЭБ и ЧС, на котором планируют открыть детсады и школы с 14 сентября.

Напомним, 3 сентября в Украине обновили карантинные зоны в зависимости от эпидситуации в регионах. В частности, в "красную" зону попали Ивано-Франковск, Тернополь и ряд других городов.

После чего мэр Тернополя заявил, что город не будет усиливать карантин, а установленные Кабмином ограничения нарушают конституционные права и свободы человека и гражданина.