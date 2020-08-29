Мэру Умани Александру Цебрию устроили коридор позора

Коридор позора в Умани Фото из открытых источников

Горожане возмутились запретом Цебрия принять помощь от нардепа Антона Яценко для больниц

В Умани под городским советом мэру Александру Цебрию устроили коридор позора. Возмущенные граждане выразили недовольство из-за того, что городской голова запретил Уманской городской больнице и местному роддому получить новую партию помощи от нардепа Антона Яценка, руководителя его приемной Ирины Плетневой совместно с благотворительным фондом "Современное село и город". Об этом говорится в сюжете телеканала ZIK.

Так, жители города вышли на улицы и создали символический коридор позора, который выложили из многофункциональных кроватей.

"Кровати должны стоять в больнице, а не под мэрией. Что такое Александр Владимирович? Почему кровати не стоят в больнице и роддоме? В чем дело? Почему запретили принимать помощь? Вы здесь царь? Вы в Бога веруете? Тут речь идет о пациентах", - заявил председатель Уманской городской организации партии "За майбутнє", народный депутат Антон Яценко.



Отмечается, что медицинские учреждения должны были получили 37 коек, которые помогают врачам менять положение тела пациента, 31 матрас и 37 тумб. Помощь организовали Антон Яценко и депутат горсовета, кандидат в мэры Умани Ирина Плетнева. Присоединился к этому также благотворительный фонд "Современное село и город".



"Мы много лет сотрудничаем с гуманитарным фондом "Современное село и город". И в рамках чего мы помогаем не только на округе но и по Украине. Пришли функциональные кровати - 37 штук. Они на пультах, дорогостоящие. Такую же партию недавно вручили Черкасской областной больнице и ... районную и Жашковскую", - рассказал Яценко.



Заметим, весной Уманская городская больница уже получала 29 многофункциональных коек, которые позволяют врачам автоматически менять положение тела и 31 матрас. Кроме этого, на Уманский роддом отдавали 32 многофункциональных кровати и 37 матрасов.

Одной из причин запрета городского головы Умани принимать помощь для больниц называют грядущие местные выборы.



"Всегда эта гуманитарная помощь раздавалась без проблем, но так как скоро должны быть местные выборы, городской голова запретил главным врачам местного полового дома и городской больницы взять гумпомощь в виде кроватей", - убеждена кандидат в мэры Умани Ирина Плетнева.



Такое решение городского головы вызвало возмущение среди жителей Умани. В результате граждане вышли на площадь, чтобы защитить тяжелобольных, которым нужны кровати. В свою очередь нардеп Антон Яценко пообещал не оставлять вопрос открытым и заставить мэра Умани Александра Цебрия отменить запрет и позволить больницам принять помощь.

Отмечается, что кровати будут стоять на площади Умани до тех пор, пока мэр не даст желаемого разрешения.

Напомним, ранее городской голова Умани Александр Цебрий заявил о необходимости обустройства контрольно-пропускных пунктов для контроля въезда людей в город.