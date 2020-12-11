Мэра Одессы госпитализировали в больницу

Геннадий Труханов

Одесский глава призвал жителей носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции

Мера Одессы Генадия Труханова госпитализирован в инфекционную больницу из-за коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook.

"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.

Вместе с тем одесский глава призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать все карантинные меры.

"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!", - добавил Труханов.

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Напомним, 9 декабря появилась информация о том, что городской глава Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом COVID-19 и пошел на самоизоляцию.