Мэра Одессы госпитализировали в больницу
Одесский глава призвал жителей носить защитные маски и придерживаться социальной дистанции
Мера Одессы Генадия Труханова госпитализирован в инфекционную больницу из-за коронавируса. Об этом он сообщил в Facebook.
"Сегодня госпитализирован в инфекционную больницу. Ситуация под контролем, за что огромная благодарность нашим врачам и медперсоналу", - написал Труханов.
Вместе с тем одесский глава призвал жителей носить защитные маски, придерживаться социальной дистанции и соблюдать все карантинные меры.
"На сегодняшний день это главное оружие в борьбе с коронавирусом. Берегите себя и своих родных!", - добавил Труханов.
Напомним, 9 декабря появилась информация о том, что городской глава Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом COVID-19 и пошел на самоизоляцию.