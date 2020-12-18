Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят 23 декабря

Прощание будет проходить в фойе Оперного театра с 9 до 13 часов

Церемония прощания с мэром Харькова Геннадием Кернесом состоится 23 декабря. Сразу после этого пройдут и сами похороны. Об этом сообщает сайт города Харькова со ссылкой на секретаря горсовета Игоря Терехова.

По его словам, тело Кернеса привезут из Германии 21 декабря.

"Прощание будет проходить в фойе Оперного театра, с 9 часов утра до часу дня. После пройдут похороны на почетной аллее", - сказал Терехов.

Вчера секретарь горсовета сообщал, что отпевание состоится в Свято-Благовещенском кафедральном соборе, а церемония прощания - в Оперном театре.

"Мы ожидаем огромное количество людей, поэтому нам нужно соблюсти все карантинные меры. Все должны быть в масках, должна выдерживаться социальная дистанция, поэтому церемонию прощания мы будем проводить около четырех часов", - сообщил Игорь Терехов.

Церемония богослужения и панихида будут транслироваться на экранах в соборе и в фойе театра. В местах прощания будут дежурить бригады скорой помощи. В день прощания движение транспорта будет частично перекрыто.

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Напомним, 17 декабря стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

В Харькове из-за смерти городского главы Геннадия Кернеса объявили траур, который продлится в течение трех дней.

Также сообщали, что из-за смерти городского главы Харькова Геннадия Кернеса управление городом перейдет к секретарю городского совета Игорю Терехову.