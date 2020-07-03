Мэр Умани против приезда хасидов для встречи Рош Хашана из-за коронавируса

Хасиды в Умани. Фото EPA-EFE

Он призвал общественность выразить свое мнение в комментариях под видео

Мэр Умани Александр Цебрій высказался против приезда хасидов в 2020 году на фоне пандемии коронавируса, однако попросил граждан высказаться в комментариях под видео. Ролик с обращением мэр города опубликовал на своей странице в Facebook.

"Правительство прогнозирует вторую волну коронавирусной пандемии именно на сентябрь. Поэтому я против посещения паломниками нашего города этого года. Уманчане, но я хочу услышать вас. Я хочу активности, хочу услышать ваше мнение. Все будет решать только громада", - заявил Цебрій.

Он призвал жителей умани оставлять свои комментарии по этому поводу и подчеркнул, что ожидает активного голосования. Также мэр отметил, что ситуация с распространением Covid-19 в Умани управляемая, но приезд большого количества иностранцев может привести к вспышки коронавирус.

"Я сомневаюсь, что паломники, которые изъявили желание посетить наш город, будут иметь справки об отсутствии Covid-19. Я не уверен, что они пройдут обсервацию 14 дней и придерживаться всех требований адаптивного карантина. Кто возьмет на себя ответственность за здоровье и жизнь жителей умани?" - пояснил городской голова.

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Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили почти 900 новых случаев коронавирус.