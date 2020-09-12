"Мэр справился": днепряне поделились впечатлениями от реконструированной Набережной Победы

Фото из открытых источников

Набережная в Днепре — самая длинная в Европе. Сейчас в городе комплексно взялись за ее обустройство по мировым урбанистическим трендам — широкая пешеходная зона, скамейки, велодорожки и качественное освещение. Комплексную реконструкцию уже завершили на участке от круга на жилмассиве Победа до "Бартоломео". Это более 3 километров. Вместо аварийных деревьев здесь высадили почти 700 подрощенных платанов и даже японские сакуры.

Борис Филатов отметил: в ближайших планах продолжить обустройство уже к Мерефо-Херсонского моста.

Фото из открытых источников

"Сделано качественно, на европейском уровне. Всего в городе немало качественных изменений. За пять лет было сделано больше, чем за предыдущие тридцать. У нас было много приоритетов, прежде всего мы уделяли внимание крупным инфраструктурным проектам. Набережной, мосту. Впрочем, в предыдущие два года системно уделялось внимание дворам. Делаем их целыми микрорайонами, и будем и в дальнейшем это продолжать", — сказал мэр Борис Филатов, и добавил: "Сейчас есть большие планы относительно дальнейших качественных преобразований городского пространства. Главное — чтобы центральная власть нам не мешала, а не сворачивала децентрализацию и не наступала на права местного самоуправления. С остальным — справимся. Днепр — профессиональный и сильный город".

Фото из открытых источников

Глава города также назвал ожидаемые реконструкции парков Глобы и Шевченко приоритетами на ближайшее будущее. Первая очередь обновления последнего уже стартовала — это отремонтированная площадь Шевченко и пешеходная улица Яворницкого.

В свою очередь горожане поддерживают расширение на городских улицах именно пешеходных зон.

Фото из открытых источников

"Набережная замечательна. Мы долго ждали. Вот впервые вышли пройтись. Мэр справился. Пешеходные зоны, велодорожки — мы должны жить в городе для людей, а не в промышленном центре. Когда появляется все больше благоустроенных зон для прогулок — это радует. Надо продолжать в том же духе", — убеждены супруги Ирина и Игорь.

Фото из открытых источников

Обновленная набережная уже стала любимым местом для прогулок для Днепрянки Натальи.

"Мне нравится то, что происходит в последнее время — сделали набережную, сквер Прибрежный. Для Победы (жилмассив, — ред.) это очень важно. Я живу здесь, редко бываю в центре. Победа стала более удобной и уютной", — отметила женщина.

Велосипедист Олег утром также протестировал дорожки на реконструированной Набережной:

"Хорошо сделано, мне нравится. Хорошо бы еще, если бы люди обращали внимание на велосипедистов — понимали, что есть зона, отведенная для их проезда, и на ней не стоит гулять в наушниках и отпускать бегать детей".