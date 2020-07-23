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Мэр Славянска заболел коронавирусом

Вадим Лях Фото из открытых источников

Сейчас он находится под наблюдением врачей

Мэр Славянска Вадим Лях заболел коронавирусом. Об этом он сообщил в Facebook.

"Пятнадцать минут назад получил результаты анализа. К сожалению, результат положительный. Коронавирусом заболел", - сказал Лях.

Мэр также отметил, что находится под наблюдением врачей и чувствует себя хорошо.

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Напомним, по состоянию на утро 22 июля в Украине лабораторно подтверждено 61 851 случай коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 856 случаев, 828 пациентов выздоровел, а 17 человек умерло.

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