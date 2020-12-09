Мэр Одессы Труханов получил положительный тест на COVID-19
По его словам, сейчас он чувствует себя неплохо
Городской глава Одессы Геннадий Труханов заболел коронавирусом COVID-19 и пошел на самоизоляцию. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Получил положительный тест на COVID-19. В связи с чем иду на самоизоляцию - до выздоровления и получения отрицательного результата. Негде правды дети: мне очень сложно вырваться из привычного ритма жизни. Самочувствие пока неплохое", - отметил Труханов.
Он также добавил, что все равно будет оставаться на связи и будет в телефонном режиме регулировать работу городских служб.
Кроме этого, мэр призвал жителей Одессы соблюдать правила безопасности: носить маски, максимально ограничить контакты, соблюдать социальную дистанцию.
Напомним, по состоянию на утро 9 декабря в Украине лабораторно подтверждены 845 343 случая коронавирусной болезни COVID-19.