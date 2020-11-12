Мэр Кропивницкого заразился коронавирусом

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович Facebook/Андрей Райкович

Сейчас Андрей Райкович находится в инфекционном отделении города

У городского главы Кропивницкого Андрея Райковича подтвердили коронавирусное заражение. Его госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Сегодня, во Всемирный день борьбы с пневмонией, передаю искренние поздравления всем медикам, особенно тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Должен сообщить, что пишу из 4-го бокса на Валах. На себе почувствовал, что такое коронавирус и воспаление легких", - написал мэр.

Кроме того, Райкович призвал всех граждан соблюдать противоэпидемические меры.

"Вновь и вновь призываю всех вас - берегитесь! Помните о дистанции, средствах защиты и чистых руках! Без лишней надобности не выходите из дома! Давайте беречь друг друга...

А я выполняю все назначения врача и надеюсь, что пробуду здесь недолго!" - подчеркнул городской глава Кропивницкого.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком остался тот же мэр - Андрей Райкович. За действующего городского главу проголосовали 53,53% избирателей (27 839 человек).

К слову, в день местных выборов, 25 октября, в Кропивницком на избирательном участке № 350885, который находился на территории Центральной городской больницы, у троих членов УИК обнаружили коронавирус COVID-19.