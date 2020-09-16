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Мэр Кернес вылетел в Германию, - СМИ

Геннадий Кернес Фото из открытых источников

По словам источника, Кернес находится без сознания

Мэр Харькова Геннадий Кернес вылетел в Германию на лечение. Об этом пишет PavlovskyNEWS, со ссылкой на источник в харьковской мэрии.

По словам источника, Кернес находится без сознания. В ФРГ он будет проходить лечение, где его уже ждут четыре больницы. 

Выбор лечебного заведения будет зависеть от его состояния.

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Напомним, ранее в Харьковском городском совете официально подтвердили, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19. Коронавирус вызвал у него двустороннее воспаление легких, однако его состояние не столь тяжелое, как об этом пишут СМИ.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что состояние Геннадия Кернеса остается тяжелым. Он не в коме, но коронавирус протекает в очень сложной форме. В связи с этим друзья и родственники Кернеса рассматривают вариант его перевозки на лечение в одну из стран Европы.

Первоначально рассматривался вариант Вены, но теперь в приоритете Германия.

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